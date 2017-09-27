Российский стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» интегрировали с Facebook. Теперь в ленте новостей социальной сети можно слушать фрагменты песен, понравившиеся кому-то из друзей на «Яндекс.Музыке».

В самой соцсети можно послушать только 30-секундный фрагмент песни, встраивающийся в пост с помощью специального плеера. Целиком трек можно прослушать только на сайте «Яндекс.Музыки» или в приложении.

Это первый случай интеграции российского стримингового сервиса в американскую соцсеть. До этого Facebook работала только со Spotify, Apple Music, Deezer, Napster, Rhapsody и KKBOX.

Источник: пресс-служба «Яндекса»