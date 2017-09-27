Президент России Владимир Путин раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и вице-премьера Аркадия Дворковича из-за проблем, с которыми столкнулись пассажиры авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном несоответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — пригрозил Путин.

Дворковича же президент упрекнул за то, что он уделяет недостаточно внимания проблемам транспортной отрасли.

Путин потребовал от чиновников «быстро и эффективно закрыть проблему с „ВИМ-Авиа“» и «представить предложения по урегулированию ситуации в целом». В частности, он ожидает, что правительство уточнит критерии, по которым казалось, что у «ВИМ-Авиа» нет проблем.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия».

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: «Интерфакс»