Российский стартап «Голод», предлагавший доставку обедов в центре Москвы за восемь минут, объявил о приостановке работы. С 26 сентября доставка перестала производиться по «определенным причинам».

«Возможно, в будущем, когда будем готовы, мы вернемся к этой идее и сможем ее реализовать уже в полной мере», — говорится в сообщении на сайте сервиса.

Приложение «Голода» уже удалили из Google Play и App Store. Основатель сервиса Алексей Овчинников и инвестор проекта Михаил Соколов не стали комментировать vc.ru информацию о закрытии стартапа.

«Голод» начал работать в марте 2016 года. Сервис ориентировался на быструю доставку еды, которая готовилась партнерами компании. В стартап было вложено около 15 миллионов рублей.

Источник: сайт сервиса «Голод»