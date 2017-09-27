Глава Росавиации Александр Нерадько предложил заложить в стоимость авиабилетов страховой сбор на случай банкротства авиакомпаний.

По его словам, при нынешнем объеме перевозок в 100 миллионов пассажиров в год сбор даже в 10 рублей с билета позволил бы создать резерв на сумму в миллиард рублей. Этих денег хватило бы на урегулирование проблем с рейсами в случае банкротства любого из действующих перевозчиков.

Сами авиакомпании выступают против введения новых сборов.

В Госдуме же считают, что для защиты интересов граждан «от таких моментов, когда авиакомпании не способны перевезти пассажиров», потребуется фонд в 2 миллиарда рублей. Его предлагается формировать из денег, которые уже идут на страхование от несчастных случаев.

Российские власти вернулись к вопросу о введении страховых сборов с авиапассажиров из-за проблем, с которыми столкнулась авиакомпания «ВИМ-Авиа». За прошлую неделю она задержала несколько десятков рейсов. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Перевозкой пассажиров по регулярным рейсам «ВИМ-Авиа» займутся семь других авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Ай Флай», «Ред Вингс», NordStar Airlines, «Икар», «Северный ветер» и «Якутия». За это в 2018 году они получат 200 миллионов рублей из бюджета.

The Village уже выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: «Интерфакс»