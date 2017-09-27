Операторы связи устроили рэп-баттл в Twitter
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» устроили рэп-баттл в Twitter, используя отсылки к творчеству Оксимирона и Гнойного. Поводом для этого послужила шутка про плоскую Землю.
В этот момент в баттл вмешался Microsoft, напомнив дату выхода операционной системы Windows 3.
«Мегафон» же отреагировал на упреки МТС ссылкой на исследование Роскомнадзора о качестве связи. Из него следует, что к «Мегафону» у ведомства меньше вопросов.
После этого Роскомнадзор решил рассудить операторов в баттле.
Впоследствии SMM-схватку прокомментировал и «Билайн».
Пользователи Twitter также отреагировали на происходящее и попросили присоединиться к флешмобу представителей Tele2. Они на призывы пока не отреагировали.
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