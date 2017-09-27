Российские операторы связи МТС и «Мегафон» устроили рэп-баттл в Twitter, используя отсылки к творчеству Оксимирона и Гнойного. Поводом для этого послужила шутка про плоскую Землю.

Земля плоская. МегаФон использует спутники, так что мы знаем о чем говорим.

Максимальный ретвит. Не дайте мировому заговору обмануть вас! pic.twitter.com/46CilrcLhx — МегаФон (@megafonru) 27 сентября 2017 г.

Не хотим вас расстраивать, но земля имеет форму эллипсоида вращения - то есть яйца. У нас больше спутников и больше доказательств. Раунд! https://t.co/oSKnUJeHvi — МТС Россия (@ru_mts) 27 сентября 2017 г.

Вы так страдали, что земля не яйцо, и от нервов теряли ганглии! Мы запускали в Москве LTE, пока ваш рэпер сидел в Англии! Раунд! #антихайп — МегаФон (@megafonru) 27 сентября 2017 г.

Ваш LTE тормозит, как виндоус три :) У вас был хороший год, еще не поздно уйти. Раунд! #versus #хайп — МТС Россия (@ru_mts) 27 сентября 2017 г.

В этот момент в баттл вмешался Microsoft, напомнив дату выхода операционной системы Windows 3.

Мы не против сравнения ОС 92 года с технологией LTE, но...



Третий виндоус стоял у всех на компе

ещё до того, как народ познал LTE. Раунд! — Microsoft Россия (@RusMicrosoft) 27 сентября 2017 г.

«Мегафон» же отреагировал на упреки МТС ссылкой на исследование Роскомнадзора о качестве связи. Из него следует, что к «Мегафону» у ведомства меньше вопросов.

После этого Роскомнадзор решил рассудить операторов в баттле.

Впоследствии SMM-схватку прокомментировал и «Билайн».

Не стыдно быть третьим. Стыдно быть вторичным.

Супербренды рефразят чужие тексты? Как-то неприлично... — Билайн (@Beeline_RUS) 27 сентября 2017 г.

Но раз уж вы тут, напоминаю, ребята:

Вы – ученики. Я – ваш ресторатор. — Билайн (@Beeline_RUS) 27 сентября 2017 г.

Пользователи Twitter также отреагировали на происходящее и попросили присоединиться к флешмобу представителей Tele2. Они на призывы пока не отреагировали.