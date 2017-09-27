Краудфандинговая платформа Planeta.ru и издательский проект Bookscriptor запустили сервис, который помогает писателям выпустить книгу.

Чтобы стать участником проекта, нужно подать заявку. Эксперты Bookscriptor проверят рукопись на соответствие законодательству, оценят художественные свойства и коммерческий потенциал произведения и помогут писателю определиться с тиражом. Представители же Planeta.ru подскажут, как правильно запустить кампанию по сбору денег.

Пользователи площадки смогут оформить предзаказ, тем самым профинансировав издание книги. Для сокращения затрат авторы смогут воспользоваться бесплатным сервисом для верстки книги. Подготовкой макета и печатью рукописи после сбора денег займется Bookscriptor.

Источник: Planeta.ru