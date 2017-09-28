Компания AliExpress откроет в России торговую интернет-площадку Tmall. Пилотный запуск состоится 28 сентября, а официальное открытие произойдет в середине октября.

На первом этапе Tmall в России будет работать внутри AliExpress. Платформа будет осуществлять функции как самостоятельного ретейлера и продавать товары со складов российских партнеров Alibaba, так и как маркетплейс, который объединит различных продавцов.

После запуска на Tmall будут представлены самые популярные среди россиян категории товаров — электроника, бытовая техника, одежда и детские товары.

Россия — первая страна за пределами Китая, где будет работать Tmall. Сейчас платформа занимает 14-е место в списке самых популярных интернет-сайтов в мире по количеству посетителей. Сам AliExpress в мировом рейтинге разместился на 58-й строчке.

Источник: агентство «РБК»