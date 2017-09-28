Мосстройэкономбанк («М Банк») в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал в Арбитражный суд Татарстана заявление о банкротстве ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“».

Сейчас «М Банк» является конкурсным управляющим АСВ.

В январе суд постановил взыскать с ООО «Авиакомпания „ВИМ-Авиа“» в пользу «М Банка» 980,5 миллиона рублей долга по кредиту от 16 октября 2013 года. Однако в апреле апелляционный суд изменил решение. Тогда было решено, что авиакомпания выплатит банку 88,3 миллиона рублей.

«М Банк» сейчас проходит процедуру банкротства. В июле 2015 года Банк России отозвал лицензию у данной кредитной организации.

Ранее Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В СКР считают, что совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России. Их местонахождение пока не установлено.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: агентство «Интерфакс», агентство «РБК».