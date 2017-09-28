Глава РАЭК — о том, почему программа «Моя улица» угрожает интернет-бизнесу
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал The Village, почему демонтаж стоек связи в центре Москвы из-за работ по программе «Моя улица» угрожает не только операторам связи и абонентам, но и всему интернет-бизнесу.
Сергей Плуготаренко
директор РАЭК
Москвичи помнят, как еще пять-шесть лет назад состояние мобильной связи в столице сильно уступало другим крупным городам, тому же Санкт-Петербургу. Доходило даже до того, что качество связи критиковал премьер-министр. Только активное строительство инфраструктуры помогло интернету перейти в зону «карманной доступности» в том числе и в Москве.
Демонтаж станций вернет москвичей во времена плохой связи и невозможности пользоваться уже ставшими привычными онлайн-услугами. И это нанесет ощутимый удар не столько по операторам связи, сколько по компаниям, использующим мобильные технологии для бизнеса, которые и являются наиболее перспективным и быстрорастущим сегментом мобильной экономики.
Ранее стало известно, что в рамках программы «Моя улица» столичные власти «в эстетических целях» собираются демонтировать часть стоек, на которых размещено оборудование операторов связи в центре Москвы, а также репродукторы МЧС и точки доступа к сети Wi-Fi. Представители всех четырех сотовых операторов уже заявили, что это угрожает качеству мобильной связи и безопасности людей в центре Москвы.
КомментарииПодписаться