Москвичи помнят, как еще пять-шесть лет назад состояние мобильной связи в столице сильно уступало другим крупным городам, тому же Санкт-Петербургу. Доходило даже до того, что качество связи критиковал премьер-министр. Только активное строительство инфраструктуры помогло интернету перейти в зону «карманной доступности» в том числе и в Москве.

Демонтаж станций вернет москвичей во времена плохой связи и невозможности пользоваться уже ставшими привычными онлайн-услугами. И это нанесет ощутимый удар не столько по операторам связи, сколько по компаниям, использующим мобильные технологии для бизнеса, которые и являются наиболее перспективным и быстрорастущим сегментом мобильной экономики.