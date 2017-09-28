Сервис Auto.ru расширит бизнес и начнет покупать и продавать подержанные автомобили, а также запустит trade-in.

«Auto.ru начинает выкупать у пользователей сервиса и продавать автомобили, при этом мы хотим помочь дилерам. Мы хотим дать возможность партнерам выкупать автомобили, которые сами приобрели и проверили в своих сертификационных центрах», — рассказал глава направления продуктов для бизнеса и продаж Роман Цупер.

При этом приобретенные сервисом автомобили поступят в общую продажу в том случае, если не их не выкупят автодилеры. Запуск нового бизнес-направления намечен на конец 2017 года.

Кроме того, планируется запуск программы trade-in, когда можно обменять и свой автомобиль на другое подержанное авто либо купить новую машину на более выгодных условиях.

Источник: представители сервиса Auto.ru