Власти России выделили Росавиации 98 миллионов рублей из Резервного фонда для авиакомпании «ВИМ-Авиа».

Деньги пойдут на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению рейсов перевозчика.

При этом общая задолженность компании составляет порядка 1,3 миллиарда рублей.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, средства начнут поступать с сегодняшнего дня. Такие меры приняты для решения главной задачи — обеспечить возвращение домой пассажиров авиакомпании.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов из-за финансовых проблем перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы. Оставшиеся перевозки «ВИМ-Авиа» завершит до 15 октября включительно. На данный момент задержан гендиректор авиакомпании, при этом совладельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России. Их местонахождение неизвестно.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: сайт кабинета министров, РИА «Новости»