На покрытие долгов «ВИМ-Авиа» власти выделили 98 миллионов рублей
Власти России выделили Росавиации 98 миллионов рублей из Резервного фонда для авиакомпании «ВИМ-Авиа».
Деньги пойдут на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению рейсов перевозчика.
При этом общая задолженность компании составляет порядка 1,3 миллиарда рублей.
По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, средства начнут поступать с сегодняшнего дня. Такие меры приняты для решения главной задачи — обеспечить возвращение домой пассажиров авиакомпании.
За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов из-за финансовых проблем перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы. Оставшиеся перевозки «ВИМ-Авиа» завершит до 15 октября включительно. На данный момент задержан гендиректор авиакомпании, при этом совладельцы перевозчика Рашид и Светлана Мурсекаевы уехали из России. Их местонахождение неизвестно.
The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».
Источник: сайт кабинета министров, РИА «Новости»
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