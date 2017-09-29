Самолеты «ВИМ-Авиа», которые находятся у авиакомпании в лизинге, останутся под ее управлением.

Менеджмент «ВИМ-Авиа» встретился с представителями собственников воздушных судов, которые находятся у компании в операционном лизинге, — это такие компании, как CitiBank, Veling, MCAP.

«Отзыв или мораторий на использование воздушных судов на этом этапе привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения компании и мог бы сделать процесс необратимым. В настоящее время „ВИМ-Авиа“ выполняет полеты по регулярным рейсам и вывозит пассажиров из-за рубежа. На 29 сентября запланировано около 30 рейсов», — рассказали агентству в «ВИМ-Авиа».

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву «Аэрофлоту». Согласно ей компания должна будет использовать собственные средства для финансирования деятельности «ВИМ-Авиа». По данным источника агентства, «ВИМ-Авиа» могут выделить 1,8 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также распорядился выделить ​из Резервного фонда правительства 98 миллионов рублей на финансирование деятельности авиаперевозчика. Эти деньги пойдут на заправку самолетов «ВИМ-Авиа», которые вывозят из-за границы российских туристов, а также на оплату услуг «по аэропортовому и наземному обеспечению полетов» самолетов авиакомпании.

Источник: агентство «РБК»

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».