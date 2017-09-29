Ситибанк за два года закрыл в России половину своих подразделений и значительно сократил число клиентов.

По данным газеты «Коммерсантъ», банк так действует для того, чтобы в случае санкций или иных внешних причин быстро и без больших потерь закрыть бизнес в России.

Например, согласно отчетности банка, с 2014 года число его клиентов (физических лиц — Прим. ред.) сократилось на 40 % — до 600 тысяч человек. По мнению экспертов, одно из направлений стратегии банка — отказ от работы с клиентами, относящимся к среднему классу. Ставку банк делает на сегментах выше среднего и премиальном.

Также, по информации источников, банк почти не выдает новые кредиты: кредитный портфель банка с начала 2016 года вырос всего на 8 % — до 50,3 миллиарда рублей. Это связано с увеличением лимитов старым клиентам.

В самом Ситибанке сокращение числа клиентов объяснили расчисткой портфеля от неактивных счетов, а закрытие подразделений — тем, что банк развивает цифровые сервисы. В результате большинство клиентов перестают посещать офисы банка.

100 % Ситибанка принадлежат американской Citigroup. В России он работает c 2002 года.

Источник: газета «Коммерсантъ»