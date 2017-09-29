Роспотребнадзор возбудил административное дело против туроператора TUI. Причиной стали жалобы на TUI от 43 клиентов авиаперевозчика «ВИМ-Авиа».

Клиенты туроператора провели ночь на 29 сентября в аэропорту Домодедово. «Люди долго сидели в Домодедово, но этой ночью их наконец забрали в другой аэропорт и отправили отдыхать. Нам поступило коллективное обращение от 30 человек и еще 13 индивидуальных жалоб», — сказали в пресс-службе ведомства.

При этом пока не известно, на какую сумму могут оштрафовать туроператора.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько раскритиковал решение Роспотребнадзора возбудить административное дело в отношении TUI за бездействие в ситуации с «ВИМ-Авиа».

«В условиях, когда турфирмы, которые, как и потребители, стали заложниками недобросовестного перевозчика, имитировать работу путем нанесения ущерба репутации уважаемого туроператора, работающего под известным международным брендом, значит совсем не думать о потребителях», — заявил Шпилько.

В свою очередь, генеральный директор «TUI Россия» Тарас Демура сказал, что в компании считают заявления Роспотребнадзора необоснованными. TUI планирует направить претензию.

Ранее Роспотребнадзор заявил о том, что инициирует административное дело в отношении TUI. В ведомстве считают, что туроператор не оказал надлежащую поддержку туристам, дежурившим в аэропорту Домодедово.

Источник: агентство «Москва», газета «Коммерсантъ»