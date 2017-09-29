Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: платформа для криптовалютных платежей от бывшего топ-менеджер ЦБ, подписка на издания внутри формата Instant Articles в Facebook, носимый термостат и другие новости.

Запрет на ICO в Южной Корее

Центральный банк Южной Кореи запретит проводить ICO из-за риска роста финансового мошенничества.Под запрет попадут все виды ICO, а торговлю криптовалютами ограничат. Однако пока не известно как именно. Всем участникам ICO грозят штрафы, размер которых также не уточняется.

Дерипаска в Tinder

В сервисе онлайн-знакомств Tinder разместили рекламу инстаграм-аккаунта российского миллиардера Олега Дерипаски. Кто именно это сделал и зачем — неизвестно.

«Это фейк, который не имеет никакого отношения к О.В. Дерипаска, создан неизвестными лицами для непонятных целей», — рассказали в пресс-службе компании Дерипаски «Базовый элемент».

Запрет на фотошоп в Getty Images

В сервисе стоковых фотографий Getty Images 1 октября введут запрет на все фотографии, где тела моделей подогнаны с помощью Photoshop к идеальным параметрам. Запрет в Getty Images на Photoshop коснется исключительно внешнего вида тел, а цвета волос, глаз, кожи, формы носа — нет.

Такое решение было принято после введения закона во Франции, который обязывает издания указывать, что их фото отредактированы. В противном случае, издание оштрафуют на более чем 37 тысяч евро.

Криптоплатформа от бывшего топ-менеджера ЦБ

Вадим Калухов, возглавлявший департамент финансовых технологий Банка России, работает над платформой Crassula. Она позволит компаниям и правительствам выпускать свои криптовалюты и принимать платежи в них. В отличие от Ethereum, Crassula — частное блокчейн-решение с собственном кошельком для цифровых фиатных валют и криптовалют. Планируется, что Crassula будет поддерживать код решения Lightning Network, которое создали для масштабирования биткоин-блокчейна.

Подписка на издания внутри Instant Articles в Facebook

Социальная сеть Facebook до конца этой недели объявит о запуске функции подписок на издания внутри формата Instant Articles (IA). Формат Instant Articles позволяет издателям публиковать заметки таким образом, чтобы пользователи Facebook смогли читать статьи прямо в мобильном приложении.

В запуске функции планируют участвовать Washington Post, The Economist, Tronc и Hearst Newspapers. Пока речь идет о двух десятках изданий. Большинство из них работают в США.

Носимый термостат

На Kickstarter стартовал сбор денег на запуск в серийное производство браслета Embr Wave — персональный термостата. Он помогает справиться с ощущением жары или холода. На данный момент создатели устройства уже смогли получить заявленную сумму — 100 тысяч долларов. Однако кампания продлится до 27 октября.