Роспотребнадзором было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«Роспотребнадзором в установленном законом порядке было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании. Работа по защите прав потребителей туристских услуг будет продолжена», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что там предпринимаются все меры, направленные на защиту прав потребителей в связи с отменой рейсов авиакомпании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор возбудил административное дело против туроператора TUI по жалобам от 43 клиентов «ВИМ-Авиа», которые ждали вылета в аэропорту «Домодедово».

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

The Village выяснил, как теперь действовать пассажирам, которые уже успели приобрести билеты на рейсы «ВИМ-Авиа».

Источник: информагентство «Москва»