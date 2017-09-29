Власти Москвы разработали бонусную программу для бизнеса «Карта предпринимателя Москвы».

Суть программы заключается в появлении системы бонусов — поощрения за качественное обслуживание и производство будут конвертироваться в денежные средства. Их можно будет использовать только для оплаты бизнес-расходов — аренды офиса или банковских услуг.

«Поддержка бизнес-сообщества — в числе приоритетных задач столичной власти, — рассказал Сергей Собянин. — На каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, город получает 3 рубля инвестиций. В этом году объем средств, вложенных предпринимателями в развитие бизнеса в Москве, достигнет астрономической цифры в 2 триллиона рублей».

Источник: «Коммерсантъ»