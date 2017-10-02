Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекращает полеты в Симферополь и Сочи, однако до 15 октября сохранены рейсы в города Дальневосточного федерального округа.

«Пассажиры регулярных рейсов „ВИМ-Авиа“ продолжают сдавать билеты, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях заметно снижается. В этой связи уже с сегодняшнего дня „ВИМ-Авиа“ прекращает выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи. До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении Росавиации.

Также в ведомстве сообщили, что на 1 октября от «ВИМ-Авиа» запланировано 19 рейсов: семь внутренних, четыре международных (в Китай), восемью рейсами будут вывезены туристы из турецкой Антальи.

Подробное расписание рейсов «ВИМ-Авиа» публикуется на сайте Росавиации.

За прошлую неделю «ВИМ-Авиа» задержала несколько десятков рейсов. Некоторые вылеты состоялись только спустя сутки. Контролирующие органы установили, что задержки связаны с финансовыми проблемами перевозчика. В сложившихся условиях компании пришлось отменить все чартерные рейсы.

Одновременно с этим стало известно, что на руководство «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело из-за хищения денег пассажиров. По версии следствия, в компании знали, что денег на покупку топлива и обслуживание самолетов не хватит, но продолжали продавать билеты. Расследованием произошедшего теперь занимается центральный аппарат СКР.

Источник: «Интерфакс».