Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в столице Темпбанк.

По данным регулятора, бизнес-модель банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, в результате чего на балансе организации образовался большой объем проблемных активов. При этом, как пояснили в ЦБ, Темпбанк неадекватно оценивал принятые риски и полностью утратил собственный капитал.

Согласно оценке «Агентства по страхованию вкладов», финансовое оздоровление банка нецелесообразно из-за низкого качества активов и неспособности организации исполнять в дальнейшем требования кредиторов.

Согласно данным на 1 августа 2017 года, Темпбанк занимал 174-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

Ранее специалисты рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: Центробанк