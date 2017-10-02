Депутаты от «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев готовят поправки к законопроекту о запрете размещать хостелы в жилых домах.

Парламентарии предложили разрешить открытие хостелов в квартирах при согласии двух третей жителей подъезда и половины жильцов дома. При этом, по мнению авторов инициативы, право вето на организацию гостиницы должно быть и у жителей смежных помещений.

Уже открытым хостелам для продолжения работы придется получить согласие жильцов в течение года после вступления поправок в силу. Новые правила предполагается ввести к началу 2019 года.

Источник: «РБК»