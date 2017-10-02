Владельцы холдинга «Планета гостеприимства» Мераб и Георгий Елашвили сворачивают свой бизнес.

До последнего времени холдинг управлял ресторанами Sbarro, «Елки-палки», «Восточный базар», Viaggio и «Маленькая Япония», а также лапшичными YamKee и кафе «Кафесто». Последние работающие точки закроют до конца 2017 года.

По мнению Мераба Елашвили, проблемы «Планеты гостеприимства» связаны с санкциями, поскольку многие ингредиенты были импортными, а также с девальвацией рубля, падением платежеспособности населения и ростом арендных ставок. «Оказалось, в нашей стране, где каждые четыре года новый кризис, нельзя строить долгосрочные планы», — отметил бизнесмен.

Кроме того, удар по холдингу нанесла борьба московских властей с незаконно возведенными постройками. Четыре принадлежавших Елашвили торговых центра уже снесли, еще один демонтируют в этом году.

Источник: «Ведомости»