Сервис MoscowFresh купил службу доставки «Честная ферма»
Сервис по доставке фермерских продуктов MoscowFresh Льва Воложа купил службу доставки «Честная ферма», которая принадлежала бывшему директору Даниловского рынка Максиму Попову.
«„Честная ферма“ решила сфокусироваться на других своих проектах, а бизнес по доставке с рынка продать за символическую плату нам. Заказов у них совсем немного, для MoscowFresh это прирост клиентской базы менее чем на 10 %», — рассказал Волож.
«Теперь все логистику по доставке, обработке и сбору заказов будет осуществлять MoscowFresh, а „Честная ферма“ сфокусируется на увеличении производства своей продукции, которая пользуется большим спросом в том числе и у клиентов MoscowFresh», — прокомментировал Попов.
Телефоны и клиентскую базу «Честная ферма» передаст партнеру. При заказе на сайте компании пользователя будут автоматически переправлять на MoscowFresh.
Сумма сделки не раскрывается.
Как запускался проект MoscowFresh, читайте в нашем материале.
Источник: The Village
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