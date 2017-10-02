Сервис по доставке фермерских продуктов MoscowFresh Льва Воложа купил службу доставки «Честная ферма», которая принадлежала бывшему директору Даниловского рынка Максиму Попову.

«„Честная ферма“ решила сфокусироваться на других своих проектах, а бизнес по доставке с рынка продать за символическую плату нам. Заказов у них совсем немного, для MoscowFresh это прирост клиентской базы менее чем на 10 %», — рассказал Волож.

«Теперь все логистику по доставке, обработке и сбору заказов будет осуществлять MoscowFresh, а „Честная ферма“ сфокусируется на увеличении производства своей продукции, которая пользуется большим спросом в том числе и у клиентов MoscowFresh», — прокомментировал Попов.

Телефоны и клиентскую базу «Честная ферма» передаст партнеру. При заказе на сайте компании пользователя будут автоматически переправлять на MoscowFresh.

Сумма сделки не раскрывается.

Как запускался проект MoscowFresh, читайте в нашем материале.

Источник: The Village