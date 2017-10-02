Российская сеть магазинов детских товаров Hamleys, принадлежащая Ideas4Retail Евгения Бутмана и Александра Мамута, получила от поставщиков ряд исков более чем на 30 миллионов рублей.

Недовольство партнеров связано с задержками платежей и объясняется снижением спроса на иностранные игрушки. В числе истцов — поставщики игрушек и детских товаров Simba Toys и Motto Rus, издательство Clever и торговый дом «Лабиринт».

Так, гендиректор Clever Александр Альперович отметил, что проблемы с платежами у Hamleys были и раньше, но компании удавалось погашать задолженности. Он подчеркнул, что последний платеж ретейлер делал в июле.

Проблемы с платежами Евгений Бутман объясняет сезонностью детского бизнеса: традиционно ретейлер увеличивает выплаты в высокий сезон. По его словам, сеть рассчитается со всеми поставщиками до конца года.

Источник: «Коммерсантъ»