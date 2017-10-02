Служба исследований HeadHunter выяснила, как летний отпуск влияет на рабочий настрой россиян.

25 % россиян хотят уволиться

после отпуска

Самыми недовольными после возвращения на работу оказались специалисты младшего уровня. 27 % из них признались, что хотят сменить сферу деятельности. При этом 16 % казалось, что отпуска не было в принципе.

Наибольшее же удовлетворение от возвращения на работу после отдыха получили топ-менеджеры. 46 % из них заявили, что рады вновь приступить к исполнению своих рабочих обязанностей в кругу коллег.

Источник: HeadHunter