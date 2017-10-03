Московское управление Федеральной антимонопольной службы выявило нарушения закона о госзакупках администрацией парка «Зарядье».

По мнению ФАС, при проведении тендера на оказание услуг по уборке, начальная стоимость которого составила 43,4 миллиона рублей, «Зарядье» неверно оценило пакет документов компании «Синтез Сервис», тем самым ограничив конкуренцию.

Ведомство предписало отменить итоги работы конкурсной комиссии и повторно провести процедуру оценки и сопоставления заявок участников конкурса.

Источник: ФАС, сайт госзакупок