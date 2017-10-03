Сервис «Яндекс.Такси» сможет определять состояние водителей такси и их работоспособность с помощью online-наблюдения за их глазами.

«Сейчас у всех водителей такси есть смартфоны, и у всех есть камеры, уже давно существуют алгоритмы, которые могут анализировать визуально состояние человека. Мы сейчас разрабатываем технологию, которая позволит нам online видеть глаза каждого водителя, и если мы замечаем, что водитель начал часто моргать, закрывать глаза на большее время, то это означает, что водитель не в состоянии работать», — рассказал гендиректор компании Тигран Худавердян.

Нововведение планируется установить во всех машинах сервиса.

Источник: информагентство «Москва»