Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: подписка на BMW и Lexus, проблемы Uber в Словакии и другие новости.

Новинки Xiaomi

Xiaomi официально представила гаджеты, которые должны составить конкуренцию новинкам Samsung и Apple. Новый безрамочный смартфон Mi Mix 2S с двумя камерами, интеллектуальным улучшением снимков в темноте и поддержкой дополненной реальности будет продаваться примерно за 30 тысяч рублей. Также корпорация представила две модели ноутбука Mi Gaming Laptop — за 55 и 82 тысячи рублей. Они отличаются видеокартами и объемом оперативной и SSD-памяти. Еще одной новинкой стала умная колонка Mi AI Speaker Mini. Она обойдется в полторы тысячи рублей.

Подписка на BMW и Lexus

BMW и Lexus решили продавать машины по системе ежемесячной подписки, чтобы привлечь молодую аудиторию, привыкшую к Uber и Airbnb. Обычно такие программы включают обслуживание и страхование машины и позволяют периодически менять модель используемого автомобиля. Эту услугу уже предоставляют Volvo, Cadillac, Ford и Porsche.

Пицца от HBO

Телеканал HBO доставил жителям Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско 700 бесплатных пицц от имени вымышленного стартапа из сериала «Кремниевая долина». Таким образом компания решила привлечь внимание к выходу пятого сезона шоу.

Проблемы Uber в Словакии

В Словакии приостановили деятельность сервиса заказа такси Uber. Суд занял сторону местных таксистов, заявивших, что сотрудничающие с компании водители не отвечают требованиям для профессионалов, а их машины нарушают нормы безопасности.

Кадровый скандал во ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив уволил сотрудницу отдела кадров Екатерину Винокурову за обсуждение национальности одного из соискателей с коллегами. Такие меры приняли после того, как претендовавший на должность регионального менеджера Александр Барский опубликовал в фейсбуке содержание служебного письма с впечатлениями по поводу прошедшего собеседования, которое Винокурова по ошибке отправила и ему.

Привлекательный Amazon

Amazon впервые возглавил рейтинг самых привлекательных работодателей. По версии пользователей LinkedIn, это компания с наилучшими карьерными перспективами. Второе место в топе заняла материнская компания Google Alphabet. Также в десятку лучших вошли Facebook, Salesforce, Apple, Tesla, The Walt Disney Company и Netflix.