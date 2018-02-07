Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: рейтинг криптомиллионеров, инвестиции в «виртуальную вселенную», авторизация через Telegram и другие новости.

Новый стилус от Apple

Apple подала патент на стилус, способный рисовать на любой поверхности — даже в воздухе. За движением ручки проследит специальный контроллер или камера компьютера. С помощью нового гаджета можно будет создавать как 2D-, так и 3D-объекты.

Провал ИИ-портного

Американский стартап Original Stitch отказался от использования искусственного интеллекта для пошива сорочек на заказ. Оказалось, что виртуальный портной не в состоянии точно определить размеры одежды клиентов по фотографии. Некоторые рубашки получились слишком тесными, другие — с короткими рукавами.

Классовая система в Facebook

Социальная сеть Facebook запатентовала технологию, позволяющую установить социально-экономическое положение пользователей. Для определения их классовой принадлежности информация о возрасте, уровне образования, количестве гаджетов и путешествиях прогоняется через «дерево принятия решений». Предполагается, что система позволит улучшить таргетинг рекламы.

Рейтинг криптомиллионеров

Forbes впервые представил рейтинг предпринимателей, разбогатевших на криптовалюте. Первое место в нем занял сооснователь платформы Ripple Крис Ларсен. Его состояние оценили в 7,5–8 миллиардов долларов. На втором месте — сооснователь Ethereum Джозеф Лубин. Замыкает тройку создатель криптобиржи Binance Чжао Чанпэн. Также в список вошли второй создатель Ethereum Виталик Бутерин, сооснователь компании BitFury Валерий Вавилов и братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс.

Инвестиции в блокчейн-вселенную

Хоккеист и участник проекта Putin Team Евгений Малкин вложил 4 миллиона долларов в стартап Mark.space. Он занимается разработкой «виртуальной вселенной» на блокчейне. Это усовершенствованный вариант онлайн-игры Second Life, где аватары пользователей могут покупать одежду и недвижимость, общаться и обучаться.

Зачистка на Pornhub

Pornhub пообещал удалить все ролики, созданные искусственным интеллектом. Сейчас их можно найти по тегу deepfakes. Так зовут автора алгоритма, с помощью которого на лица актеров в видео накладываются фотографии знаменитостей.

Авторизация через Telegram

Команда Telegram выпустила виджет для входа на сайты с помощью мессенджера — Telegram Login. При первой авторизации пользователю понадобится ввести свой номер телефона, а затем — полученный код подтверждения. После этого он сможет заходить на сайт в два клика.