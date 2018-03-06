Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: лазеры Levi's, мошеннические ICO и другие новости.

Бургеры от робота

Приготовлением бургеров в ресторане Caliburger в американском Пасадене теперь занимается робот Flippy. Он может перемалывать фарш, обжаривать одновременно 12 котлет и самостоятельно дозировать начинку для бургеров. Также Flippy сам убирает рабочее место и моет плиту. Стоимость одного робота составляет 60 тысяч долларов, а обслуживание — еще 20 тысяч в год.

Мошеннические ICO

В 2017 году через первичное публичное размещение токенов похитили около 300 миллионов долларов, то есть около 7 % всех заработанных на ICO средств. Чаще всего злоумышленники старались получить контроль над платформой для сбора денег, чтобы подменить адрес кошелька организаторов на свой. Для этого они искали уязвимости в приложениях и старались получить доступ к электронной почте создателей стартапов.

Падение продаж Lego

По итогам 2017 года выручка производителя игрушек Lego упала на 8 % — до 35 миллиардов датских крон, а чистая прибыль снизилась на 17 % — до 7,8 миллиарда. Первый показатель не уменьшался с 2004 года, а второй — с 2007-го. В компании возникшие проблемы объясняют избытком товарных запасов и сложными условиями в ретейле в Европе и Северной Америке.

Лазеры Levi's

Производитель одежды Levi's представил технологию финишной отделки джинсов-«варенок», где вместо опасных химикатов и ручного труда используется лазерный станок. F.L.X. позволяет сократить производственный процесс с 18–24 шагов всего до трех.

Реклама за криптовалюту

Рекламная платформа myTarget начала принимать оплату в криптовалюте. За продвижение в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также на Mail.Ru и других площадках Mail.Ru Group и ее партнеров теперь можно расплатиться биткоинами или Bitcoin Cash. Расчеты проводятся через американскую My.com.

Машинное обучение от Google

Google открыла бесплатный доступ к курсу по изучению технологий машинного обучения. Он включает в себя 25 уроков и более 40 упражнений, прохождение которых займет около 15 часов. MLCC доступен на английском, французском, корейском, китайском и испанском языках.

Первая коллекционная криптомонета

Центральный банк Литвы выпустит первую в мире криптомонету для коллекционеров. Для этого регулятор проведет специальный хакатон для IT-специалистов. Проект планируется реализовать до конца года.