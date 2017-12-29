Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: квантовые эксперименты Сбербанка, троллинг Burger King и другие новости.

Квантовые эксперименты Сбербанка

Сбербанк впервые передал информацию между офисами по квантовой связи. Новый вид шифрования исключает возможность перехвата данных, так как для обмена ими используются одиночные фотоны. При чтении их состояние меняется безвозвратно, поэтому стороны сразу узнают о попытке хакеров вмешаться в процесс.

Угрозы Бутерина

Создатель Ethereum Виталик Бутерин обвинил криптосообщество в том, что оно движется в неправильном направлении, уделяя слишком много внимания чужим богатствам и созданию мемов о дорогих машинах. Он пригрозил отойти от дел, если криптоэнтузиасты не сосредоточатся на чем-то важном для общества.

Джинсы Steve Jobs

Apple не удалось запретить итальянской компании шить джинсы, сумки, футболки и аксессуары под брендом Steve Jobs. Одежду украшает логотип в виде надкушенной буквы J. Разбирательства длились с 2012 года. Именно тогда бизнесмены заметили, что корпорация не владеет правами на товарный знак.

Троллинг Burger King

ФАС возбудила дело против екатеринбургской кофейни «Люблю кофе» из-за жалобы сети ресторанов быстрого питания Burger King на троллинг. Сеть оценила свои потери из-за скандальной рекламы конкурента в 10 миллионов рублей.

Эпоха аутсорсинга

Компании, предоставляющие услуги аутсорсинга, начали вытеснять из топа крупнейших работодателей мира фирмы, которые что-либо добывают или производят. С 2000 года объем контрактов в этой сфере вырос почти втрое — с 12,5 до 37 миллиардов долларов.

Новогодний ролик от создателей «Черного зеркала»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новогоднее поздравление от создателей сериала-антиутопии «Черное зеркало». В него вошли самые тревожные итоги 2017 года. В одной из сцен Владимир Путин поздравляет с праздником жителей США.