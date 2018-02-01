Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: самые дорогие в мире бренды, новинки Nintendo, падение спроса на майнинговые фермы и другие новости.

Обвал спроса на фермы для майнинга

Из-за обвала курса биткоина покупатели начали вдвое реже искать оборудование для майнинга. По данным сервиса «Юла», во время бурного роста стоимости криптовалюты в конце 2017 года количество запросов о покупке видеокарт и готовых ферм, наоборот, увеличилось в 3–4 раза.

Скандальная реклама KFC

Британское управление по стандартам рекламы назвало ролик, который сильнее всего возмутил местных жителей. Лидером антирейтинга стало видео The Whole Chicken от сети закусочных KFC. По мнению зрителей, танцы кур под песню рэпера DMX демонстрируют неуважение к птицам, детям и веганам.

Предсказание задержек авиарейсов

Сервис «Google.Авиабилеты» научился прогнозировать вероятные задержки рейсов и уведомлять об этом пользователей. Для этого используются технологии искусственного интеллекта и данные о предыдущих отклонениях от расписания. Пока функция доступна только пассажирам American, Delta и United Airlines.

Дискриминация в Tinder

Калифорнийский суд признал дейтинговое приложение Tinder виновным в дискриминации пользователей старше 30 лет. Им приходилось покупать подписку Tinder Plus с доступом к расширенным функциям сервиса за 20 долларов вместо 10, которые платят 20-летние. В компании такую ценовую политику объяснили тем, что молодые пользователи менее состоятельны.

Самые дорогие бренды

Сбербанк вновь стал самым дорогим российским брендом по версии британской консалтинговой компании Brand Finance. В общем зачете он занял 129-е место с оценкой в 11,6 миллиарда долларов. Это сопоставимо с Land Rover и больше, чем у Danone, Gucci, eBay и Warner Bros. Также в список попали «Газпром» (315-е место) и «Лукойл» (363-е). На первом месте оказался Amazon.

Новинки Nintendo

Nintendo снимет мультфильм о Марио. Сопродюсерами картины выступят создатель персонажа Сигэру Миямото и Крис Меледандри, ранее работавший над мультфильмами «Гадкий я — 3» и «Тайная жизнь домашних животных». Также в 2019 году выйдет мобильная гоночная игра Mario Kart Tour, а уже этой осенью компания собирается запустить онлайн-сервис для владельцев приставок Switch.

Перестановки в Lamoda

Действующий глава и сооснователь интернет-магазина Lamoda Нильс Тонзен покинет компанию вместе с другим соучредителем, Домиником Пикером. Они сосредоточатся на новых бизнес-проектах, а онлайн-ретейлером теперь будет руководить третий сооснователь — Флориан Янсен. В ближайших планах —расширение ассортимента в категориях мода, спорт и лайфстайл.