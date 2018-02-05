Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: освобождение главы Samsung, аккредитация компаний для выпуска токенов, инвестиции Бутерина в борьбу со старением и другие новости.

Освобождение главы Samsung

В Южной Корее освободили из тюрьмы вице-президента и фактического руководителя Samsung Ли Чжэ Ёна, признанного виновным во взяточничестве. Апелляционный суд постановил сократить срок наказания с пяти до двух с половиной лет и на четыре года отсрочить вступление приговора в силу.

Новый магазин Стерлигова

Герман Стерлигов открыл новый магазин в Ростове. Вновь — с табличками, запрещающими вход гомосексуалам. Раньше на этом месте находился секс-шоп. «Нам нужно на месте всей мерзости, которая была в России, построить нормальную человеческую страну», — заявил предприниматель.

Аккредитация для выпуска токенов

Минкомсвязь предложила ввести аккредитацию для компаний, которые выпускают токены. «Очень важно во всех проектах цифровой экономики не пытаться избыточно зарегулировать то, что только зарождается. Нужно все-таки дать некоторым профессиональным организациям реализовать реальные проекты», — рассказал глава ведомства Николай Никифоров.

Виртуальная электростанция Tesla

Tesla создаст в Австралии виртуальную электростанцию. Для этого более тысячи домов оснастят солнечными электростанциями и настенными аккумуляторными батареями. Они будут самостоятельно удовлетворять свои потребности в электроэнергии и поставлять ее излишки в сеть. Предполагается, что это позволит снизить стоимость энергии для конечных потребителей на 30 %.

ИИ в жюри фотоконкурса

Искусственный интеллект, разработанный немецким стартапом EyeEm для разметки снимков, войдет в состав жюри в фотоконкурсе The Graphic City. Участников просят присылать работы, на которых «визуализированы линии, изгибы и уголки городов». Сроки подведения итогов не раскрываются.

Бутерин против старения

Основатель платформы Ethereum Виталик Бутерин вновь профинансировал исследования по борьбе со старением фонда SENS Research Foundation. Организация получила от него 2,4 миллиона долларов в криптовалюте. По словам предпринимателя, он вдохновился книгой Ending Aging Обри ди Грея еще подростком.