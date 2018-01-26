Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проблемы «Лаборатории Касперского», контактные линзы для диабетиков, процессор-мозг и другие новости.

Огнеметы Маска

На сайте The Boring Company Илона Маска нашли раздел, в котором планируется запустить продажу огнеметов. Предполагается, что оружие от создателя Tesla Motors и SpaceX обойдется в 600 долларов.

I feel that $600 for a Boring Company branded flamethrower is a sound financial investment pic.twitter.com/VcpuvXv6la — Griddy McGridfinFace (@FalconGridFin) 25 января 2018 г.

Процессор-мозг

Ученые из MIT заявили о значительном прогрессе в создании чипов, работающих по аналогии с человеческим мозгом. Дальнейшее развитие технологии «нейроморфных вычислений» позволит решать задачи машинного обучения в портативных гаджетах и со значительно меньшими энергозатратами.

Преобразование рисунков в код

Microsoft представила сервис Ink to Code для превращения эскизов сайтов и приложений в рабочий код макета, который представляет собой набор кнопок и полей для текста и изображений. Таким образом планируется ускорить процесс разработки пользовательских интерфейсов для Android и Windows.

Контактные линзы для диабетиков

Корейские ученые разработали контактные линзы, которые отслеживают уровень глюкозы в слезной жидкости и оповещают индикатором, когда необходимо сделать укол инсулина. Разработка должна избавить пациентов с сахарным диабетом от необходимости часто сдавать анализ крови.

Сериал для Apple

Режиссер фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл поставит все эпизоды нового сериала для стримингового сервиса Apple. Производством займется студия MRC, создавшая для Netflix сериалы «Озарк» и «Карточный домик». Остальные детали, включая название проекта, держатся в секрете.

Проблемы «Лаборатории Касперского»

Facebook перестал советовать пользователям проверить компьютер с помощью антивируса «Лаборатории Касперского» в случае обнаружения подозрительной активности. Предполагается, что это решение приняли из-за возможных связей компании с российскими спецслужбами.