Огнеметы Маска, преобразование эскизов в код и сериал для Apple
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проблемы «Лаборатории Касперского», контактные линзы для диабетиков, процессор-мозг и другие новости.
Огнеметы Маска
На сайте The Boring Company Илона Маска нашли раздел, в котором планируется запустить продажу огнеметов. Предполагается, что оружие от создателя Tesla Motors и SpaceX обойдется в 600 долларов.
Процессор-мозг
Ученые из MIT заявили о значительном прогрессе в создании чипов, работающих по аналогии с человеческим мозгом. Дальнейшее развитие технологии «нейроморфных вычислений» позволит решать задачи машинного обучения в портативных гаджетах и со значительно меньшими энергозатратами.
Преобразование рисунков в код
Microsoft представила сервис Ink to Code для превращения эскизов сайтов и приложений в рабочий код макета, который представляет собой набор кнопок и полей для текста и изображений. Таким образом планируется ускорить процесс разработки пользовательских интерфейсов для Android и Windows.
Контактные линзы для диабетиков
Корейские ученые разработали контактные линзы, которые отслеживают уровень глюкозы в слезной жидкости и оповещают индикатором, когда необходимо сделать укол инсулина. Разработка должна избавить пациентов с сахарным диабетом от необходимости часто сдавать анализ крови.
Сериал для Apple
Режиссер фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл поставит все эпизоды нового сериала для стримингового сервиса Apple. Производством займется студия MRC, создавшая для Netflix сериалы «Озарк» и «Карточный домик». Остальные детали, включая название проекта, держатся в секрете.
Проблемы «Лаборатории Касперского»
Facebook перестал советовать пользователям проверить компьютер с помощью антивируса «Лаборатории Касперского» в случае обнаружения подозрительной активности. Предполагается, что это решение приняли из-за возможных связей компании с российскими спецслужбами.
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