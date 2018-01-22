Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: проблемы клиентов Microsoft, развитие «Яндекс.Авто», новый стартап-кэмп и другие новости.

Продажа ESForce

Mail.Ru Group купила киберспортивный холдинг ESforce за 100 миллионов долларов. В его состав входят киберспортивные организации Virtus.pro и SK Gaming, организатор турниров Epicenter, издание Cybersport.ru, видеостудия RuHub, магазин киберспортивного инвентаря и атрибутики Fragstore, площадка для турниров Yota Arena и два сервиса по обмену игровыми предметами. Общая аудитория проектов компании в 2017 году составила 116 миллионов пользователей.

Офлайн-супермаркет Amazon Go

В Сиэтле открылся первый автоматизированный супермаркет, который Amazon тестировал на протяжении последнего года. Камеры и сенсоры в нем следят за тем, что люди берут с полок и что возвращают обратно, а оплата списывается с онлайн-счетов покупателей, поэтому им достаточно нагрузить корзину и просто выйти из магазина. Касс и продавцов здесь нет.

Проблемы клиентов Microsoft

Microsoft ужесточила условия поставок в Россию. Теперь от более чем 200 отечественных компаний из финансового и оборонного сектора требуют гарантий предоплаты. Изменение правил связано с санкциями.

Напечатанная ракета

Американская компания Rocket Lab успешно запустила сверхлегкую ракету-носитель Electron, детали которой напечатали из углеродного волокна на 3D-принтере. При массе в 12,5 килограмма она способна выводить груз в 150 килограммов на солнечно-синхронную орбиту или в 225 килограммов — на низкую околоземную.

Развитие «Яндекс.Авто»

В машинах сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв» установят платформу «Яндекс.Авто». С ее помощью водители смогут отвечать на звонки, прокладывать маршруты и слушать альбомы из «Яндекс.Музыки».

Новый стартап-кэмп

Основатели проектов Hello Baby и Visabot запустили обучающую программу для стартаперов BeUnicorn Camp. За пять дней командам расскажут о дизайне и арт-дирекшене и научат минимизировать расходы на PR. Также всех участников ждет встреча с инвесторами и бизнес-ангелами. Следующий кэмп состоится в феврале в Сан-Франциско. Стоимость участия в нем составляет 3 тысячи долларов.