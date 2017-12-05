Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: борьба с экстремизмом на YouTube, голосовой бумажный конструктор, приостановка ICO из-за мошенничества, проблемы Xiaomi и другие новости.

Alipay в «Ленте» и «Дикси»

Торговые сети «Лента» и «Дикси» в ближайшие месяцы подключатся к платежной системе Alipay, принадлежащей Alibaba Group. Запуск хотят приурочить к китайскому Новому году, который будет отмечаться 16 февраля.

Борьба с экстремизмом на YouTube

YouTube планирует увеличить число сотрудников для поискам и удаления контента, который можно счесть экстремистским. «Мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с противоправным контентом, составило более 10 тысяч человек», — отметила исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски в блоге Google.

Голосовой бумажный конструктор

Стартап Smooth Technology вместе с Google Creative Lab создал бумажный конструктор Paper Signals. После сборки им можно управлять с помощью Google Assistant. Специальный набор для конструктора обойдется в 25 долларов, также понадобятся клей, бумага и ножницы. Создать конструктор пользователь может и сам: исходный код разработчики есть на GitHub.

Приостановка ICO из-за мошенничества

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановит ICO (первичное размещение токенов). Такие меры примут в отношении стартапа PlexCorps. Проект заподозрили в мошенничестве. Однако он успел собрать около 15 миллионов долларов

У SEC уже есть разрешение суда на блокировку активов основателей PlexCorps. При этом о каких именно активах идет речь и на основании чего принято такое решение SEC не сообщает.

Проблемы Xiaomi

Xiaomi запретили регистрировать торговую марку Mi Pad. Причина — визуальном и фонетическом сходстве с брендом iPad от Apple. Такое решение принял Европейский суд общей юрисдикции. По мнению суда, несмотря на приставку «M» в начале, не англоязычные пользователи увидели высокую степень подобия, а англоязычные — среднюю степень сходства товарных знаков.