Центробанк лишил лицензии зарегистрированный в Москве банк «Объединенный финансовый капитал».

По данным регулятора, проблемы у ОФК-банка возникли из-за использования рискованной бизнес-модели, основанной на кредитовании взаимосвязанных компаний, занимающихся производством и распространением алкоголя. Ранее из-за имеющихся рисков Центробанк дважды вводил ограничения на привлечение денег населения, но руководство банка так и не смогло нормализовать его деятельность. Компания полностью утратила собственный капитал. Кроме того, банк неоднократно нарушал требования антиотмывочного законодательства, что также отразилось на решении лишить его лицензии.

По данным на 1 апреля 2018 года, ОФК-банк занимал 127-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

Ранее специалисты рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: ЦБ РФ