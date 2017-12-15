Центробанк лишил лицензии столичный банк «Солидарность».

Компания не соблюдала введенные регулятором ограничения и использовала крайне рискованную бизнес-модель, ориентированную на агрессивное привлечение денег населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом собственники не выражали намерений по стабилизации деятельности компании, что ставили под угрозу интересы клиентов.

По данным на 1 декабря 2017 года, «Солидарность» занимала 185-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

Ранее специалисты рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: ЦБ РФ