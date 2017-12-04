Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Европейский стандарт», пожаловавшегося в конце ноября на хищение из его хранилища 5 миллионов долларов.

Одной из причин для отзыва лицензии послужила именно утрата столь крупной суммы денег. Одновременно с этим компанию обвинили в проведении теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчетах, и выводе активов с ущербом для вкладчиков и кредиторов. Регулятор также отметил, что ему мешали проводить проверку, пытаясь закрыть доступ к кассе.

По данным на 1 ноября 2017 года, «Евростандарт» занимал 539-е место в банковской системе России. Организация участвует в системе страхования вкладов.

Кроме того, лицензии лишился банк «Новопокровский» из топ-200. Его руководство уличили в попытках обойти ограничения Центробанка с помощью различных схем. Он также участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк ужесточил контроль над российскими кредитными организациями во второй половине 2013 года. С тех пор лицензий лишились более 100 банков. Предполагается, что массовая зачистка рынка закончится к 2020 году.

Ранее специалисты рассказывали The Village, на что обращать внимание при выборе банка.

Источник: ЦБ РФ