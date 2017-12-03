В Москве в здании коммуны 1930-х годов на Шаболовке открылась первая блокчейн–комунна — проект Внешэкономбанка и «МИСиС».

Здесь разработчики смогут создавать продукты на блокчейне, заниматься менторством и участвовать в образовательных программах и хакатонах.

«В общественном корпусе здания будет центр блокчейн компетенций и цифровых трансформаций. Это тысяча квадратов многофункционального образовательного пространства, где люди из IT-индустрии будут вести тинейджеров с разным бэкграундом. Тинейджеры будут реализовывать свои кейсы, у них нет страха — системного, корпоративного, еще какого-то, и это открывает перед менторами большие возможности», — рассказал сооснователь «Теорий и практик» Аскар Рамазанов.

Первым партнером коммуны стали проект Ethereum и компании Bitfury и Waves.

Источник: Inc.