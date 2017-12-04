Facebook готовится открыть в России свой сервис Marketplace. Там можно будет продавать товары или отдавать их бесплатно.

Иконка магазина появится в меню навигации в левой части интерфейса соцсети. В мобильной версии Facebook она расположена в нижней навигационной панели.

Товары, выставленные на продажу, будут сгруппированы по категориям — например, «Дом и сад», «Развлечения», «Одежда и аксессуары», «Электроника» и другие. Заплатить за приобретенный товар в режиме онлайн пользователи не смогут. Им придется договариваться между собой о способе передачи товара и его оплаты. При желании можно будет отдать вещи бесплатно.

Точная дата запуска сервиса пока не известна. Как рассказали «Известиям» три источника в интернет-отрасли, Facebook уже включила доступ к доске объявлений небольшой группе пользователей из России.

Источник: «Известия»