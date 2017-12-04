Обновлено: добавлен комментарий от представителей «Яндекс.Денег».

Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила о махинациях, которые проводят онлайн-магазины, чтобы уйти от налогов.

В частности, такие магазины используют сервисы вроде Robokassa и «Яндекс.Платежка» (входит в «Яндекс.Деньги»), чтобы продавать товары без печати и чека. По словам президента АКИТ Алексея Федорова, если нет чека, потребителю трудно вернуть товар в гарантийном случае, а платежи выпадают из онлайн-фискализации и уходят от налогового учета.

Чтобы пресечь подобные действия, в АКИТ хотят обязать продавца предоставлять чек в любом случае — по электронной почте, сообщением на телефон или вкладывать его в посылку. Банки же будут запрашивать номер телефона и электронную почту при оформлении платежных поручений.

АКИТ уже направила письма с сообщениями о нарушениях в Федеральную налоговую службу и Центробанк.

UPD (12:30): Представители «Яндекс.Денег» сообщили The Village, что не отрицают требований ФНС о необходимости информировать ведомство о платежах. «Наоброт, рекомендуем использовать контрольно-кассовую технику. При этом уточнять порядок фискализации у регулятора магазинам нужно самостоятельно», — пояснили в компании.

Источник: «Коммерсантъ»