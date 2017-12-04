Сбербанк по ошибке уменьшил баланс некоторых карт
Сбербанк ошибочно уменьшил баланс счетов некоторых карт своих клиентов.
«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям», — отмечается в автоматическом голосовом сообщении колл-центра.
Восстановить баланс пообещали в течение пяти рабочих дней.
Другой сбой произошел в компании 30 ноября. Тогда у клиентов возникали проблемы при оплате картой или денежном переводе.
Источник: «Интерфакс»
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