Сбербанк ошибочно уменьшил баланс счетов некоторых карт своих клиентов.

«По некоторым картам зафиксировано ошибочное уменьшение баланса по несостоявшимся операциям», — отмечается в автоматическом голосовом сообщении колл-центра.

Восстановить баланс пообещали в течение пяти рабочих дней.

Другой сбой произошел в компании 30 ноября. Тогда у клиентов возникали проблемы при оплате картой или денежном переводе.

Источник: «Интерфакс»