Пенсионеры стали обращаться за кредитами чаще, чем трудоспособное население, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Всего в 2017 году в банки за кредитами обратились 16 % пенсионеров, в 2014-м аналогичный показатель составлял 12,2 %. При этом доля трудоспособного населения, которое оформило кредиты, напротив, сократилась, но конкретных данных организация не предоставляет.

В октябре Счетная палата заявила о сокращении реальных пенсий за 2018-2020 годы на 1,6 %.

Источник: «Известия»