Бывший глава интернет-подразделения «Газпром-медиа» Владимир Марголин и акционер YouDo Николай Шестаков запустили сервис CallToVisit для бесплатных поездок на такси до точек продаж различных компаний.

CallToVisit работает по модели ad-powered taxi — продавец оплачивает такси для потенциального клиента до магазинов. Для этого пользователь должен оставить заявку на сайте компании, после чего он получит уведомление о визите. По задумке авторов проекта, опция стимулирует клиента и ускоряет процесс принятия решения о покупке.

Перевозками займется «Яндекс.Такси». Инвестиции составили около 10 миллионов рублей. Доход CallToVisit формируется за счет ежемесячной абонентской платы, которая составляет 15 тысяч рублей с компании.

Клиенты сервиса — продавцы товаров и услуг со средним чеком от 5 тысяч рублей, среди них — строительные компании, автосалоны, медицинские центры, турфирмы, банки, бутики.

Источник: «Коммерсантъ»