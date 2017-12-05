С января по сентябрь 2017 года россияне купили 57 тысяч дронов на общую сумму 850 миллионов рублей. По количеству это на 84 % больше, чем в 2016 году. В денежном соотношении — на 65 % больше.

По данным Mobile Research, около 60 % дронов россияне покупали для развлечения, а 40 % — для профессиональных целей. Средний чек больше во второй категории. Это связано с тем, что профессионалы меняли аппараты на более дорогие. Базовые модели же упали в цене в среднем на 6 %. При этом 77 % от всех проданных беспилотников — модели до 7 тысяч рублей.

В «Связном» объяснили популярность дронов появлением недорогих аппаратов, которыми легко научиться управлять. Также рост спроса связан с расширением сферы применения беспилотников: их используют блогеры и фотографы.

Однако постепенно темпы роста продаж замедляются из-за необходимости регистрации беспилотников. При этом в 2018 году эксперты не предвидят роста рынка.

Источник: Inc.Russia, «Ведомости»