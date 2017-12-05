Аэропорт Домодедово запустил новое мобильное приложение под названием DME Parking. С его помощью автовладельцы могут оплачивать без комиссии как парковочные билеты, так и абонементы.

Сервис позволяет посетителям аэропорта проверить срок действия абонемента и оставшееся время бесплатного нахождения на парковке, а также оплатить паркинг банковской картой или со счета мобильного телефона. Помимо этого, сейчас Домодедово тестирует оплату на выездных парковочных терминалах с помощью банковской карты.

Новая версия DME Parkin доступна в App Store и Google Play.

Источник: пресс-служба аэропорта Домодедово