Интенсивность хакерских атак на финансовые организации может возрасти перед Новым годом. Такой прогноз дал заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев.

По его словам, наблюдаемое в последнее время снижение активности вируса Cobalt Strike может свидетельствовать о том, что хакеры готовят масштабную атаку.

«Я склоняюсь к тому, что они решили смодифицироваться и готовят что-то такое неприятное к концу года, когда самый пик платежей, когда внимание банковских сотрудников падает», — заявил Сычев.

По новым требованиям ЦБ кредитные организации будут обязаны внедрять системы, препятствующие незаконному списанию денег со счетов и их обналичиванию, — так называемые системы антифрода. При подозрении о том, что операция по переводу или снятию денег с карточки осуществляется без ведома владельца, банки будут уточнять у него, действительно ли он совершает транзакцию.

Источник: «Российская газета»