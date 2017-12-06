Министерство финансов выступило против расчетов любыми денежными суррогатами, включая криптовалюты.

Нельзя рассчитываться ни в жетончиках „Монополии“, ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками. Рассчитываться можно только рублем. Если у вас мало рублей, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Это вы можете сделать, но прийти в LavkaLavka и платить биткоинами вы не можете — это конституционный принцип Алексей Моисеев, замминистра финансов

Ведомство планирует внести в 2018 году законопроект об ответственности за расчеты суррогатами. Предполагается, что наказания будут в основном административными, однако для тех, кто организует подобные расчеты в крупных суммах, ответственность могут ужесточить до уголовной.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила о риске введения криптовалют в легальный оборот, отметив их схожесть с финансовыми пирамидами. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил биткоины с «МММ». В октябре Минфин сообщил о решении государства «возглавить и отрегулировать» ситуацию на криптовалютном рынке, а также ограничить сумму покупки криптовалют. Позднее президент России Владимир Путин поручил законодательно прописать регулирование криптовалют.

Источник: RNS