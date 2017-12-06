Россельхознадзор зафиксировал в магазине «Мой Ашан» на улице Тверская случай реализации санкционных сыров.

В ведомстве сообщили, что на маркировке производителем значится ООО «Аллгой». На этикетке сыров «Дорблю», «Чессано» и других был штамп «производитель сыра (сырья) — Швейцария». При этом номер предприятия, по которому можно узнать, где и каким заводом изготовлена продукция, не был указан ни на маркировке, ни в товарно-транспортной документации. В результате установить, откуда молочная продукция поступила в Москву, оказалось невозможно.

Сейчас ведомство проводит административное расследование. «По результатам будет направлен запрос в прокуратуру для проведения проверки по выявленному факту и пресечения легализации незаконной продукции», — пообещали в Россельхознадзоре.

Ранее сеть «Ашан» опровергла подозрения Россельхознадзора о продаже санкционных сыров под видом российских.

В ноябре во время проверки Россельхознадзора в «Ашане» обнаружили якобы санкционные сыры блю делис, горгонзола, санта-россо, чеддер, дорблю. Продукцию уничтожили.

Источник: агентство «Москва»