Холдинг «РБК» назвал победителей собственной премии в области бизнеса. The Village публикует топ-5.

Персона Номинация

Александр Тимарцев — основатель баттл-площадки Versus «Предприниматель года»

Игорь Шехтерман — главный исполнительный директор X5 Retail Group «Менеджер года»

Виталий Бутырин — создатель блокчейн-платформы Ethereum «Визионер года»

Леонид Богуславский — основатель фонда ru-Net «Инвестор года»

Юрий Дудь — главред Sports.ru Александр Иванов — создатель блокчейн-платформы Waves Platform «Стартапер года»

Помимо этого, в номинации «Менеджер по благотворительности — 2017» были награждены: проект «Русь сидящая» и его основательница Ольга Романова, а также благотворительный фонд «Справедливая помощь» и его основательница Елизавета Глинка (посмертно) и нынешний президент Ксения Соколова.

Премия «РБК» — одна из главных наград за достижения в области бизнеса. Церемония вручения прошла в четвертый раз.

Источник: «РБК»