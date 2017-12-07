«РБК» назвал лучших предпринимателей 2017 года
Холдинг «РБК» назвал победителей собственной премии в области бизнеса. The Village публикует топ-5.
Персона
Номинация
Александр Тимарцев — основатель баттл-площадки Versus
«Предприниматель года»
Игорь Шехтерман — главный исполнительный директор X5 Retail Group
«Менеджер года»
Виталий Бутырин — создатель блокчейн-платформы Ethereum
«Визионер года»
Леонид Богуславский — основатель фонда ru-Net
«Инвестор года»
Юрий Дудь — главред Sports.ru
Александр Иванов — создатель блокчейн-платформы Waves Platform
«Стартапер года»
Помимо этого, в номинации «Менеджер по благотворительности — 2017» были награждены: проект «Русь сидящая» и его основательница Ольга Романова, а также благотворительный фонд «Справедливая помощь» и его основательница Елизавета Глинка (посмертно) и нынешний президент Ксения Соколова.
Премия «РБК» — одна из главных наград за достижения в области бизнеса. Церемония вручения прошла в четвертый раз.
Источник: «РБК»
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